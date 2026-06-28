Récord de temperatura en Viena, con 40 grados, y problemas de tráfico e incendios

Viena, 28 jun (EFE).- En Viena se han medido este domingo por primera vez 40 grados de temperatura, aún 0,5 grados por debajo del récord nacional, mientras que carreteras y vías férreas han sufrido desperfectos por el calor en el país, donde ha habido también varios incendios.

Seis de las nueve regiones del este y el sur del país están hoy bajo código rojo por calor "con temperaturas extraordinariamente altas y estrés térmico extremo", alerta en su página web el servicio meteorológico.

Las otras tres regiones, más al oeste, están bajo código naranja, con máximas de entre 34 y 37 grados.

La temperatura más alta jamás medida en Austria fue de 40,5 grados, en agosto de 2013, en una localidad 50 kilómetros al este de Viena.

El pronóstico es que en la noche del domingo al lunes se registren máximas de hasta 28 grados, sobre todo en las inmediaciones de la capital, y que mañana el termómetro suba de nuevo hasta 40 grados en el este del país.

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No se espera que las temperaturas bajen de los 30 grados antes del jueves.

El calor ha vuelto a provocar hoy problemas en el tráfico ferroviario al deformarse algunos tramos de vías, y en la autopista A1, que conecta Viena con Salzburgo.

Algunas placas de asfalto se han dilatado tanto que se han abombado en algunos tramos, informa la empresa de gestión de autopistas Asfinag, que ha pedido a los conductores que extremen la precaución.

También la compañía estatal de ferrocarriles ÖBB mantiene este domingo su advertencia de que el calor puede provocar retrasos en la circulación, y ha pedido evitar viajes que no sean imprescindibles.

Los bomberos tuvieron que intervenir para apagar un incendio en un descampado entre edificios residenciales en Viena, y en la región de Burgerland, nueve hectáreas, en parte de bosque, han ardido hoy.

En Tirol, en el oeste del país, dos incendios obligaron ayer a intervenir a los bomberos. EFE