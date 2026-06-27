Reportan seis hombres asesinados en una noche violenta en Puerto Rico

San Juan, 27 jun (EFE).- Seis hombres murieron tiroteados en cinco asesinatos, uno de ellos doble, en la noche del viernes en diferentes municipios de Puerto Rico, según los últimos datos proporcionados este sábado por la Policía, durante una jornada marcada por la violencia que asola al archipiélago caribeño.

A pesar de que se perpetran asesinatos casi a diario, no es habitual que se reporten seis casos en un solo día en Puerto Rico, que cuenta con poco más de tres millones de habitantes.

La primera muerte violenta ocurrió en el municipio de Arecibo, en el norte de la isla, a las 17:39 hora local (21:39 GMT) un hombre, que por el momento, no ha sido identificado, fue asesinado a balazos en el arcén de una carretera del municipio.

PUBLICIDAD

El segundo caso se reportó a las 20:52 hora local (00:52 GMT) en el municipio norteño de Gurabo, donde una balacera se saldó con dos muertos, según el comunicado policial.

Al llegar a la escena, los agentes localizaron un vehículo con múltiples impactos de bala, en su interior hallaron el cuerpo sin vida de un hombre y encontraron a otro hombre muerto en el pavimento, ambos presentaban heridas de bala que les ocasionaron el fallecimiento en el acto.

PUBLICIDAD

En Trujillo Alto, situado al sur de San Juan, la Policía informó de que un joven de 17 años fue asesinado a balazos a las 00:09 de la madrugada (4:09 GMT) en el estacionamiento de un residencial.

En la escena, los agentes ocuparon múltiples casquillos de bala, abastecedores y municiones de armas.

La quinta muerte violenta ocurrió a la 1:37 de la madrugada (5:37 GMT) cuando un hombre de entre 25 y 30 años murió tiroteado y con heridas de arma blanca en Hato Rey, el distrito financiero y comercial de San Juan.

PUBLICIDAD

Por último, el sexto asesinato fue el de un hombre de 34 años, quien poseía expediente criminal, y que falleció tras recibir varios balazos en el municipio norteño de Barceloneta.

La tragedia ocurrió alrededor de las 00:23 de la madrugada (04:23 GMT) cuando los agentes fueron alertados a través del Sistema de Emergencias 911 sobre el hallazgo del cuerpo de una persona sobre el pavimento.

Los uniformados se presentaron en el lugar, donde hallaron el cuerpo sin vida de un hombre que presentaba varias heridas de bala.

La mayoría de las muertes violentas en Puerto Rico están relacionadas con ajustes de cuentas entre grupos criminales y ligados al narcotráfico. EFE