Nico Williams sufre una lesión muscular en el aductor derecho de “grado moderado”

Chattanooga (EE.UU.), 27 jun (EFE).- Nico Williams, futbolista de la selección española, sufre una lesión muscular en el aductor de la pierna derecha producida por la entrada recibida por Nicolás de la Cruz el viernes en los minutos finales del partido ante Uruguay de la tercer jornada de la fase de grupois del Mundial.

El resultado de los exámenes no le descartan para el resto del Mundial 2026, en función del recorrido de la selección española en el torneo.

“Nico Williams sufre una lesión muscular en el aductor derecho tras un fuerte trauma provocado por una entrada en el partido contra Uruguay”, informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

“La lesión es de grado moderado y su evolución marcará su disponibilidad”, completó el parte médico.

Aunque las pruebas médicas, llevadas a cabo en un hospital de Chattanooga (Tennessee), campo base de España durante la primera fase del Mundial, no ponen punto y final a su Mundial, el extremo del Athletic Club de Bilbao sufre un nuevo revés en forma de lesión.

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Después de una temporada con su club en la que una pubalgia le impidió tener continuidad y en la que se perdió 20 partidos por lesión, fue convocado por Luis de la Fuente a pesar de llegar lesionado a la concentración del Mundial.

El seleccionador español confiaba, en base a las previsiones médicas, en tener a Nico Williams al 100% para las eliminatorias, pero la lesión sufrida frente a Uruguay le impide cumplir con el objetivo.

Nico Williams disputó tres minutos contra Cabo Verde, 39 ante Arabia Saudí y 14 minutos frente a Uruguay en busca de coger ritmo de competición, pero este último encuentro cambió el paso.

Nico Williams sufrió una dura entrada por detrás de Nicolás de la Cruz en el tiempo añadido y las pruebas determinaron una lesión en el aductor derecho.

Eso sí, la buena noticia para Luis de la Fuente es que la presencia del extremo de nuevo en el torneo no está descartada, aunque dependerá de las rondas que avance España en el mismo y la evolución de un futbolista que permanecerá en la concentración con el objetivo de volver a recuperarse de un contratiempo muscular.

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