Agencias

Muere una persona tras una colisión frontal entre dos turismos en la AB-304 en Cordovilla (Albacete)

Guardar
Google icon
Imagen BFFMYWHYB5FEZP7H4HLCNDXQKI

Un hombre de 77 años de edad ha fallecido este sábado tras una colisión ocurrida entre dos turismos en la carretera AB-304, en Cordovilla, pedanía de la localidad albaceteña de Tobarra.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el accidente ha tenido lugar a las 13.56 horas en el kilómetro 4 de la citada vía.

Tras el accidente, dos personas han quedado atrapadas, una de ellas el fallecido y la otra un hombre de 93 años que, tras ser rescatado por bomberos de Hellín y atendido por un médico de Urgencias, ha sido trasladado en una UVI al hospital de Albacete.

PUBLICIDAD

Además, en el operativo también han participado una ambulancia de Urgencias y efectivos de la Guardia Civil.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Venezuela vive horas cruciales para el rescate de víctimas, a casi 72 horas del terremoto

Infobae

El cierre del consulado agrava la angustia de los venezolanos en Chile: "Estamos botados"

Infobae

Un terremoto de magnitud 6,1 sacude el noreste de Afganistán

Infobae

Fundación Madrina activa durante todo el fin de semana un punto de acopio urgente por los terremotos de Venezuela

Fundación Madrina activa durante todo el fin de semana un punto de acopio urgente por los terremotos de Venezuela

Dinamarca bate el récord de temperatura máxima en junio al registrar por vez primera 37ºC en Aarhus

Dinamarca bate el récord de temperatura máxima en junio al registrar por vez primera 37ºC en Aarhus