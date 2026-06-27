Marcos Llorente: "Hay que corregir cosas, pero estos partidos hay que ganarlos también"

El defensa de la selección española Marcos Llorente no escondió que deben "corregir cosas" tras la ajustada victoria por 0-1 ante Uruguay que les dio el primer puesto del Grupo H del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pero también dejó claro que este tipo de partidos tan trabados "hay que ganarlos también".

"El objetivo era pasar primeros del grupo, lo hemos hecho. Está claro que hay que corregir cosas, pero el partido de hoy era muy difícil, por lo que se estaban jugando ellos, y creo que el equipo ha sabido aguantar. Estos partidos hay que ganarlos también. Hay que tener confianza, todos juntos, y creo que este grupo de jugadores puede llegar lejos", subrayó Llorente en zona mixta tras el partido.

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Sobre el 0-1, en el que fue protagonista al enviar el centro que remató Álex Baena tras una jugada con "muchos rebotes". "Mikel (Merino) se tirado al suelo, ha rebotado al balón, la empujo un poco y como sabía que iba a venir al suelo muy agresivo, he saltado. He levantado la cabeza, no he visto a nadie y la he puesto atrás pensando que alguien llegará. Por suerte, ha acabado dentro", recalcó.

El madrileño cree que la intensidad y dureza visto en momentos del partido "es parte del fútbol". "Uruguay ya de por sí es un equipo muy agresivo, muy intenso, y aparte, todo lo que estaban jugando y al final del partido iban perdiendo y es parte del fútbol, el nivel de tensión es muy alto. Se entiende, son cosas del fútbol y ha pasado toda la vida y va a pasar", comentó.

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El jugador del Atlético de Madrid dejó claro que no es su "filosofía" no meter la pierna en esas acciones por miedo a una lesión. "Yo voy siempre a 'full', al cien por cien, más que nada porque igual por ir blando al final es peor", expresó.

España pudo jugar más fluido en la segunda parte "porque ellos han ido uno para uno y eso llega un momento en el que no puedes porque cansa mucho y es muy exigente". "Cucurella y yo teníamos uno pegado todo el rato y cada vez que nos la daba el central solo podíamos volver para atrás y a veces casi ni eso. Y cuando un equipo te juega así es muy complicado y eso tiene una exigencia muy alta a nivel físico, que va bajando con los minutos del partido", remarcó.

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