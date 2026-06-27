Luis de la Fuente cree que Yéremi Pino "probablemente se va a perder lo que queda de Mundial"

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, confirmó que el extremo Yéremi Pino "probablemente se va a perder lo que queda de Mundial" después de haberse lesionado en el hombro durante el tramo final del encuentro de este viernes ante Uruguay.

"Lo que lamento es la lesión de Yéremy Pino, que sí tiene mala pinta y probablemente se va a perder lo que queda de campeonato", confirmó De la Fuente en rueda de prensa tras el partido. Antes, al micrófono de 'DAZN', había indicado que el canario podía haberse lesionado la clavícula.

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El extremo del Crystal Palace, que relevó a Lamine Yamal en la segunda parte, se dañó la zona del hombro tras un fuerte encontronazo con un futbolista uruguayo que le hizo incluso abandonar el campo, aunque decidió volver, mermado, ya que la campeona de Europa había agotado sus cinco cambios.

El técnico de Haro también habló de Nico Williams, que salió en la segunda parte y que acabó el encuentro con "una ligera molestia, que puede ser una sobrecarga o fatiga". "Vamos a esperar a mañana, no sabemos", se limitó a comentar.

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