Exdirector de Pemex acusado de violencia doméstica tras difusión de videos en México

Ciudad de México, 26 jun (EFE).- Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), fue acusado de violencia doméstica por su pareja María Felicia Jiménez, luego de que se conocieran una serie videos en redes sociales y un mensaje de auxilio de la víctima dirigido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La grabación, difundida por medios nacionales, fue registrada presuntamente el 15 de marzo de 2026 con una cámara de vigilancia y muestra al actual titular del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) al agredir físicamente a Jiménez en la estancia de lo que presuntamente es su domicilio.

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En los cuatro minutos y cuarenta segundos de uno de los videos se observa a la agredida al proteger un maletín verde mientras ambos sostienen una discusión, cuyo audio no está disponible en la versión publicada.

En distintos momentos, la mujer recibe golpes en el rostro, es jalada del cabello y sometida contra el suelo por el funcionario, quien encabezó Pemex durante dieciocho meses en la administración de Sheinbaum, hasta que fue sustituido por Juan Carlos Carpio Fragoso.

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De forma paralela, Jiménez difundió un mensaje, replicado por distintos medios de comunicación, en el que denunció la violencia ejercida por quien entonces era director de Pemex.

“En su casa, un alto mando del gobierno actual le pega a su esposa. Romper el silencio era quedarme sin trabajo, sin dinero, sin tener dónde vivir y quitarme a mis hijos por el simple hecho de su cercanía a las altas esferas de la presidencia”, escribió la víctima.

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Pese a ello, pidió auxilio a la mandataria mexicana para que “se tomen las medidas” y tanto ella como sus hijos sean protegidos.

“Todo lo que me pueda pasar a mí o a mis hijos es culpa de Víctor Rodríguez Padilla”, advirtió Jiménez, de nacionalidad cubana.

En una entrevista a pie de calle este viernes, Sheinbaum confirmó a medios nacionales que a Jiménez “se le va a proporcionar toda la ayuda” y agregó que “si ella quiere presentar una denuncia, pues que presente una denuncia”.

El 15 de marzo, Rodríguez aún se desempeñaba como director de Pemex, cargo del que fue removido en mayo en un contexto de reestructuración financiera de la empresa pública con altos niveles de deuda. EFE