La zona de desastre por terremotos en Venezuela, militarizada y con fuertes restricciones

(Actualiza con testimonio de voluntario)

Caracas, 27 jun (EFE).- Los accesos al estado La Guaira, la zona de desastre por el doble terremoto del miércoles en Venezuela, están fuertemente restringidos este sábado por policías y militares, tal y como lo ordenó el Gobierno.

La restricción llega después de que el viernes la ciudad colapsara entre un tumulto de vehículos particulares que se trasladaron a llevar ayuda humanitaria y el desesperado llamado de ayuda de los afectados por los terremotos de 7,2 y 7,5 para la remoción de escombros con maquinaria.

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Los cientos de policías intentan organizar y dar prioridad a los vehículos que van con cargas y equipos de rescate, lo que ha ocasionado un embudo de tráfico en la autopista Caracas-La Guaira.

La prensa está siendo controlada para el ingreso y es trasladada en un autobús con autorización del Ministerio de Comunicaciones a una ruta establecida por las autoridades.

La cartera de comunicaciones explicó que la decisión del traslado de prensa en buses busca proteger a los periodistas del riesgo de infecciones, tras casi 72 horas de los terremotos.

Jason Álvarez, un voluntario de Caracas, dijo a EFE que intenta volver a La Guaira este sábado para seguir colaborando con el rescate de personas, junto a su perro Sam.

"Nosotros bajamos ayer e hicimos rastreo, conseguimos lamentablemente cuatro cadáveres y hoy venimos dispuestos otra vez a que nos dejen pasar para seguir prestando el servicio", indicó desde una larga fila de cientos de vehículos en la autopista Caracas-La Guaira.

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A su juicio, todavía faltan más personas que ayuden con las labores de rescate porque la situación es "fuerte".

Este sábado, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, pidió a la población no viajar hacia La Guaira de forma particular para no obstaculizar el traslado de heridos, así como el despliegue de maquinaria pesada para la recolección de escombros.

Además, dijo que los que quieran ser voluntarios se pueden registrar en el Poliedro de Caracas para hacer el trabajo de manera más organizada.

Rodríguez indicó que han fallecido 1.430 personas luego del doble terremoto del miércoles, mientras hay 3.238 heridos y 3.142 familias damnificadas.

Por otra parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este sábado que durante la madrugada se distribuyeron 2.600 toneladas de alimentos y agua potable en la región para las familias afectadas. EFE

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