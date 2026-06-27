Código naranja por calor en media Bulgaria, con máximas de hasta 37 grados

Varna (Bulgaria), 27 jun (EFE).- La mitad de las 28 regiones de Bulgaria estarán mañana bajo código naranja, el segundo más alto, por altas temperaturas, que oscilarán entre 32 y 37 grados, según anunció este sábado el Instituto Nacional de Meteorología.

Esa alerta afecta a las zonas noroeste, suroeste y central de Bulgaria, y el pronóstico es que las temperaturas sigan subiendo al principio de la semana que viene.

El lunes, las máximas podrían llegar a los 38 grados y el martes a los 40, aún por debajo del récord histórico de 45 grados medido en julio de 2000 (un récord anterior de 45,2 en 1916 no se considera fiable por los métodos de medición empleados entonces).

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A partir del miércoles, la previsión es que las temperaturas desciendan gracias a que el viento que soplará desde el norte traerá una masa de aire más fresco.

Durante los próximos tres días, en muchas zonas del país se producirán lluvias aisladas, incluso con granizo, y tormentas eléctricas. EFE