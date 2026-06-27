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Bélgica se proclama campeona de la Pro Liga masculina y logra plaza para Los Ángeles 2028

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Redacción Deportes, 27 jun (EFE).- La selección de Bélgica se proclamó este sábado campeona de la Pro Liga masculina de hockey y, además, se asegura la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Tras ganar a Países Bajos por 2-1, la selección belga se ha asegurado el título de la Pro Liga 2025-26 a falta de un partido para el final.

Esta es la segunda vez que los belgas se suben al escalón más alto del podio, y la primera desde 2021.

Según el actual sistema de clasificación olímpica, los campeones de la Pro Liga de las temporadas 2025-26 y 2026-27 obtienen una plaza directa para Los Ángeles 2028. EFE

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