Trump elige a Lance Schroyer para dirigir el polémico ICE

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este sábado que ha elegido al militar Lance Schroyer para ocupar el cargo de máximo responsable del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), criticado tras la muerte de al menos 18 personas bajo custodia solo en lo que va de año y por el fallecimiento de dos ciudadanos estadounidenses en redadas en 2025.

"Lance tiene experiencia de primera mano en sacar a los inmigrantes ilegales de nuestras calles e, igual que yo y nuestro secretario de Seguridad Interior, Markwayne Mullin, ama a nuestros hombre y mujeres del ICE", ha publicado Trump en su red social.

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Trump ha destacado que Schroyer es "un líder demostrado" con más de 29 años de experiencia en las fuerzas de seguridad en Oklahoma, por lo que ha instado al Senado a confirmar "de inmediato" su nombramiento.

El ICE depende formalmente del Departamento de Seguridad Interior y ha sido una herramienta clave en la persecución de inmigrantes indocumentados. Sin embargo, la escasa formación y excesivas competencias de estos agentes han sido también objeto de polémica.

Mullin ha destacado por su parte en declaraciones a la CNN que Schroyer es "una gran elección" y espera que "deporte a extranjeros ilegales criminales" para "proteger a la patria y al pueblo estadounidense".

Schroyer sustituirá a David Venturella, quien ocupa el cargo de director en funciones del ICE desde la dimisión de Todd Lyons la pasada primavera. El ICE lleva sin un director confirmado por el Senado desde la época de Barack Obama.

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También en clave de política interna, Trump ha cargado de nuevo contra el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, publicando en su red social un artículo del portal sensacionalista The Babylon Bee con el titular "Cubanos que viven en Nueva York empiezan a subirse a balsas para huir de nuevo del comunismo".