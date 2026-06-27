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Alejandro Davidovich sofoca a Ethan Quinn y logra en Mallorca su primer título ATP

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El tenista español Alejandro Davidovich ha conquistado este sábado el Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships, torneo de categoría ATP 250 y que se disputa sobre hierba, gracias a su victoria en la final por 7-6(4) y 6-3 frente al estadounidense Ethan Quinn.

En Santa Ponça (Calvià), Davidovich obtuvo de esta manera el primer título ATP de su carrera. Eso sí, tuvo que sofocar a un adversario que en el set inicial malgastó dos bolas de 'break' en el cuarto juego y que luego en el décimo le devolvió al malagueño una rotura de servicio.

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Esa igualdad siguió y la manga necesitó un 'tie-break', donde 'Foki' remontó del 1-2 al 4-2 y después tuvo calma pese a ver al estadounidense acercándose en el marcador (4-3, 5-4); en su primera bola para cerrar el set, el andaluz no dudó y lo abrochó por 7-4, tras 64 minutos jugados.

De cara al siguiente set, Davidovich amenazó a Quinn en el segundo juego con un 30-40. Pese a arreglar esa situación, el californiano volvió a ir a remolque con su saque en el sexto juego y ya no levantó un 0-40, aunque lo intentó, que acabó suponiendo encajar un 'break' letal.

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'Foki' olió sangre en la pista central del Mallorca Country Club, se adjudicó sacando el juego posterior (5-2) y se allanó el camino hacia un triunfo que selló después de 39 minutos de segundo set. Habiendo perdido sus cinco finales previas en el circuito, a la sexta el malagueño al fin saboreó el éxito y mira ya a la cita de Wimbledon con espíritu renovado.

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