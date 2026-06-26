Los opioides sintéticos y la caída de producción afgana amenazan el dominio de la heroína

Viena, 26 jun (EFE).- La proliferación de drogas sintéticas muy potentes, como el fentanilo, y la caída de la producción en Afganistán están provocando el fin de la primacía de la heroína entre los opioides en favor de drogas artificiales más baratas y fáciles de producir, indica un informe de la ONU presentado este viernes en Viena.

El Informe Mundial sobre Drogas 2026 de la ONU asegura que si la heroína ha sido la reina de los opioides, desde que desbancó a la morfina hace un siglo, ahora son el fentanilo y los nitazenos los que se perfilan como el nuevo narcótico en esa categoría.

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Uno de los factores tras este cambio es la prohibición impuesta por la dictadura de los talibanes al cultivo de la adormidera, la planta de la que se extrae la heroína, en Afganistán, que fue el país donde se originaba el 80 % de la producción mundial de esa droga.

"La fuerte caída de la producción de opio en Afganistán está creando un shock de suministro global con implicaciones a largo plazo", señala el documento, que recuerda que la producción en ese país cayó un 95 %.

El veto, que entra ya en su cuarto año, ha provocado una caída del suministro de heroína. De momento, la escasez de heroína afgana no ha sido compensada con un aumento de la producción en otros productores, como Laos, Birmania o México.

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"Aunque es probable que cierto grado de cultivo ilícito de amapola y de producción ilegal de opio persista en el futuro en algunas partes del mundo, los principales mercados de heroína continúan enfrentando limitaciones en el suministro", señala la Onudd.

El informe advierte que las reservas de opio en Afganistán podrían agotarse a finales de este año, y que la menor pureza junto con el aumento del precio de la heroína ya reflejan problemas de suministro en los principales mercados.

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El precio en la calle de un gramo de heroína afgana en los principales mercados se duplicó de media entre 2023 y 2024, hasta casi 500 dólares.

Otro dato que apunta a una caída de la oferta es la disminución de los ingresos médicos para tratar adicciones a esta droga en 17 de los 19 países que facilitaron este dato en 2024.

Paralelamente, ese mismo año la ONU detectó un aumento del número de nuevos opiáceos sintéticos en circulación, lo que puede sugerir que los narcotraficantes están buscando alternativas a la heroína.

"Existe un riesgo creciente de que la escasez de heroína lleve a su sustitución por sustancias más nocivas, como algunos opioides sintéticos, incluidos el fentanilo, los nitazenos y los análogos de morfina", señala el informe.

En América del Norte, donde el fentanilo ha desplazado a la heroína y causado decenas de miles de muertes, hubo una subida del 10 % en las llamadas 'nuevas sustancias psicoactivas' mientras que en Europa subió un 80 % y en Oceanía un 150 % el número de drogas no identificadas previamente.

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En Europa, por ejemplo, han aparecido desde 2019 hasta treinta nuevos tipos de nitacenos, un opioide mucho más potente que el fentanilo que, a su vez, era ya cincuenta veces más fuerte que la heroína. EFE