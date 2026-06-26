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Rusia derriba 660 drones lanzados por Ucrania, incluidos cerca de 50 en los alrededores de Moscú

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Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes el derribo de 660 drones lanzados en las últimas horas por las fuerzas de Ucrania, incluidos alrededor de 50 en los alrededores de la capital, Moscú, en una de las oleadas de ataques más intensas desde el inicio de la guerra.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un breve comunicado en redes sociales que las interceptaciones han tenido lugar en las regiones de Moscú, Bélgorod, Briansk, Kursk, Oriol, Kaluga, Lípetsk, Rostov, Vorónezh, Tula, Riazán y Astracán, así como en aguas del mar Negro, el mar de Azov y en la península de Crimea, anexionada en 2014.

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Por su parte, el alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha especificado que los sistemas de defensa antiaérea han destruido un total de 47 aparatos no tripulados en la zona, sin informaciones sobre víctimas o daños y sin que el Ejército de Ucrania se haya pronunciado por ahora sobre los objetivos.

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