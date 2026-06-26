Rusia ataca con misiles balísticos infraestructura industrial del centro de Ucrania

Kiev, 26 jun (EFE).- Rusia ha atacado en las últimas horas infraestructuras industriales de la región de Poltava, en el centro de Ucrania, con misiles balísticos y drones, según informaron las autoridades regionales y la Fuerza Aérea ucraniana.

El parte de este componente del Ejército ucraniano da cuenta del lanzamiento entre la tarde del jueves y la mañana del viernes de siete misiles balísticos, de los que tres fueron derribados y cuatro impactaron en objetivos.

Las fuerzas rusas lanzaron también en ese espacio de tiempo 189 drones, de los que 174 fueron derribados y 11 impactaron en distintos lugares de Ucrania no especificados en el parte. Varios drones seguían en el aire cuando se publicó el balance.

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El gobernador de Poltava, Vitali Diakivnich, informó de impactos de misiles y drones rusos en infraestructuras industriales del distrito de Kremenchuk de esa región de Ucrania central.

Diakivnich dijo asimismo que el ataque ruso interrumpió el suministro eléctrico en algunas zonas.

Poltava, y en particular las infraestructuras gasísticas de la región, son un objetivo habitual de los ataques rusos.

Este ataque ruso tiene lugar en plena campaña de bombardeos ucranianos contra infraestructuras energéticas, industriales y militares tanto en la retaguardia rusa como en la península de Crimea y otros territorios ocupados por Moscú en el este y el sur de Ucrania.

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Canales de Telegram rusos y de Crimea informan este viernes de nuevos objetivos de esta naturaleza alcanzados en estas operaciones ucranianas que se dan ahora sin excepción todos los días.

Ucrania ha pasado de no tener capacidad de atacar territorio ruso al comienzo de la invasión a superar holgadamente muchas noches a Rusia en el número de drones que lanza contra la retaguardia enemiga.

Según las autoridades rusas, las defensas aéreas del Ejército ruso derribaron esta madrugada más de 600 drones ucranianos. EFE