La industria pide incluir en el nuevo paquete anticrisis medidas para reducir su coste eléctrico hasta un 30%

La Alianza por la Competitividad de la Industria Española ha pedido que el nuevo paquete de medidas para mitigar el impacto del actual contexto geopolítico, que aprobará el Gobierno el próximo lunes, incluya actuaciones estructurales para reducir el coste eléctrico industrial entre un 10% y un 30%.

En un comunicado, la alianza, de la que forman parte patronales como AICE (combustible), ANFAC (automoción), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento), Primigea (materias primas minerales), Sernauto(componentes de automoción) y Unesid (siderurgia), destacó que la aplicación coordinada de estas medidas acercarían a España "a los niveles de sus principales competidores europeos, lo que mejoraría la posición relativa de la industria española y facilitaría la toma de decisiones de inversión a largo plazo".

PUBLICIDAD

En concreto, la gran industria ve prioritario dar estabilidad a las medidas de reducción de costes eléctricos ya existentes, "evitando su carácter temporal", abogando así por la supresión total del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) o la ampliación de la bonificación del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE), extendiendo la bonificación del 85% a toda la industria manufacturera.

Asimismo, pide la integración de los costes de restricciones técnicas en los peajes de acceso, con el fin de evitar que se trasladen directamente al precio de la energía, alineando el sistema español con el de otros países europeos; y consolidar de forma permanente la reducción del 80% en los peajes de acceso para la industria con alto consumo eléctrico, evitando prórrogas anuales que generan incertidumbre.

PUBLICIDAD

También solicita la maximización de las compensaciones por costes indirectos de CO2, aplicando el máximo nivel permitido por la normativa europea (hasta el 75%-80%) y dotarlas presupuestariamente para evitar desventajas competitivas y fuga de carbono.

La Alianza subrayó que ha intensificado el diálogo con el Ejecutivo durante las últimas semanas y valoró "positivamente el espacio de debate abierto con los sectores industriales".