El calor sigue poniendo hoy en aviso a 5 CCAA, con máximas de hasta 38ºC en nordeste peninsular y Baleares

Las altas temperaturas pondrán este viernes en aviso a Aragón, Baleares, Cataluña, Navarra y La Rioja, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En este sentido, las temperaturas serán muy altas en el nordeste peninsular y Baleares. Así, se superarán los 34-36ºC y se podrán alcanzar los 37-38ºC de forma puntual.

En concreto, los avisos por calor se registrarán en Huesca, Teruel y Zaragoza; Mallorca; Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona; Centro de Navarra, Pirineo navarro y Ribera del Ebro de Navarra; y Ribera del Ebro de La Rioja.

AEMET ha indicado que este viernes continuará la normalización de las temperaturas y predominará una situación de estabilidad salvo la presencia de unas bajas presiones en el noroeste peninsular, donde, bajo un flujo atlántico, se esperan cielos nubosos y precipitaciones en general débiles, aunque pueden ser persistentes.

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En el resto del territorio, habrá en líneas generales cielos poco nubosos o despejados, con presencia de nubes altas y algunas nubes bajas en el área mediterránea. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en la Península, especialmente en zonas de montaña del Cantábrico oriental, Alto Ebro e Ibérica norte, en donde puede haber algún chubasco o tormenta aislados.

Por lo demás, el pronóstico recoge intervalos nubosos y precipitaciones débiles en el norte de Canarias y cielos poco nubosos o despejados en el sur. Asimismo, indica que son probables las brumas o bancos de niebla matinales en el Cantábrico, Galicia y de forma puntual en los litorales mediterráneos. Se espera calima muy débil sobre la Península.

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En lo que respecta a los termómetros, el organismo estatal ha señalado que las mínimas descenderán en la Península, sobre todo en el interior norte, y de forma ligera en el resto. De forma parlalela, las máximas subirán en Andalucía y zonas de interior y bajarán ligeramente en el Cantábrico oriental y la Comunidad Valenciana.

De esta manera, todavía se superarán los 34-36ºC en el nordeste, se podrá llegar a 36-38ºC en el valle del Ebro, también 34-36ºC el este de la meseta sur, Baleares y, puntualmente, en otros puntos del este peninsular.

Por lo demás, AEMET ha indicado que el viento será en general flojo, puntualmente moderado, con predominio del sudoeste en la vertiente atlántica, del nordeste en el Cantábrico y del sudeste en el tercio oriental. En la costa atlántica gallega soplará un sur moderado y en el Estrecho y Alborán soplará poniente y, en Canarias, alisio moderado.

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