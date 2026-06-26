China confirma la muerte de dos de sus ciudadanos en los terremotos de Venezuela

Pekín, 26 jun (EFE).- China confirmó este viernes la muerte de dos de sus ciudadanos en los terremotos que sacudieron Venezuela y reiteró que tanto el Gobierno chino como la Cruz Roja del país asiático enviarán ayuda humanitaria de emergencia al país caribeño.

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun lamentó hoy en una rueda de prensa las "numerosas víctimas" y "grandes daños materiales" registrados en Venezuela a causa de dos seísmos de magnitud 7,2 y 7,5 que han dejado al menos 235 muertos y 4.300 heridos, además de daños materiales todavía en evaluación, según el último balance oficial.

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Guo trasladó en la víspera las condolencias del gigante asiático a Caracas y afirmó hoy que el Gobierno venezolano ya ha expresado su agradecimiento a Pekín.

"El Gobierno chino y la Cruz Roja China proporcionarán asistencia humanitaria de emergencia a Venezuela. China está dispuesta a brindar apoyo adicional según evolucione la situación", agregó el vocero, que ya había adelantado el jueves la disposición de Pekín a enviar ayuda, aunque todavía no ha detallado la escala de la asistencia.

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Según Guo, "la Embajada de China en Venezuela está haciendo todo lo posible para garantizar la seguridad de los ciudadanos chinos en el país y brindará activamente la asistencia necesaria". EFE