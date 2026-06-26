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Bruselas propone extender protección a ucranianos pero excluye a personas en edad militar

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Bruselas, 26 jun (EFE).- La Comisión Europea propuso este viernes una nueva extensión de la protección temporal a ciudadanos ucranianos que hayan huido de la guerra otro año más, hasta el 4 de marzo de 2028, pero excluyó de este mecanismo adoptado en 2022 a personas en edad militar que no hayan abandonado aún el país.

"Para mantener el marco de protección creíble y alineado con las necesidades legítimas de Ucrania, nuestra propuesta prevé que no se conceda protección temporal a las personas a las que no se les permita salir del país debido a sus obligaciones militares en virtud de la legislación ucraniana", explicó el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, en una rueda de prensa. EFE

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