Agencias

Irán advierte contra la presencia de aviones militares israelíes en países vecinos

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Teherán, 26 jun (EFE).- El Ejército iraní advirtió este viernes contra la presencia de aviones militares israelíes en países vecinos, lo que calificó como una amenaza contra la República Islámica y llamó a Estados Unidos a “frenar” a Israel.

“La presencia de aviones militares israelíes en el espacio aéreo de algunos países vecinos de camino a Irán constituye un acto peligroso y una amenaza directa para la República Islámica de Irán”, dijo en un comunicado el Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya de las Fuerzas Armadas iraníes.

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“Si Estados Unidos no logra frenar a Israel, Irán no tolerará ninguna amenaza en su contra y se reserva el derecho a responder”, añadió.

Irán e Israel intercambiaron ataques por última vez a principios de mes, cuando la República Islámica bombardeó al Estado judío por su ofensiva en Líbano y respondió más tarde a las agresiones iraníes.

Estados Unidos e Irán firmaron el 18 de junio un memorando de entendimiento para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra que incluye “el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano”.

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Israel, sin embargo, ha continuado atacando al Líbano y en los últimos días al menos 19 libaneses han muerto en ataque israelíes. EFE

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