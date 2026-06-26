El avión de Defensa con efectivos de la UME, rumbo a Venezuela para apoyar las labores de rescate

El avión que el Ministerio de Defensa ha fletado con efectivos de la UME ha despegado en la madrugada de este viernes para colaborar en las tareas de rescate tras los dos terremotos que ha sufrido Venezuela.

Se trata de un avión A330 del Ejército del Aire en el que viajan 59 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), ha informado el departamento que dirige Margarita Robles en un mensaje en X recogido por Europa Press.

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Fuentes del Ministerio de Defensa precisaron este jueves que entre ellos hay rescatistas de la unidad USAR, ocho unidades caninas y dos ingenieros del Ejército de Tierra.

El citado equipo --Urban Search and Rescue-- es una unidad de élite que forma parte de la UME y está altamente especializado en la búsqueda y rescate urbano de personas atrapadas. Su función principal es localizar, estabilizar y extraer a víctimas atrapadas bajo estructuras colapsadas, espacios confinados o escenarios de grandes desastres.

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Asimismo, según fuentes de Exteriores, el ministro José Manuel Albares ha trasladado a su homólogo venezolano, Yvan Gil, que dentro del avión del Ejército del Aire viaja "un equipo de la AECID para hacer una primera identificación de necesidades humanitarias" y también transporta "elementos de primeros auxilios como mantas, esterillas o pastillas potabilizadoras".

A todos ellos se suman 40 profesionales del Cuerpo de Bomberos movilizados por la Comunidad de Madrid, que ha activado este jueves el Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata (ERICAM).

A su llegada se desplazarán hacia la zona afectada por el seísmo, para prestar apoyo en las labores de búsqueda y rescate de víctimas, según informó Emergencias de la Comunidad de Madrid.