Taiwán agradece el apoyo de sus socios occidentales ante el "acoso marítimo" de China

Taipéi, 25 jun (EFE).- Taiwán expresó su agradecimiento después de que Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania criticaran el reciente despliegue marítimo de China en aguas situadas al este de la isla, un "acoso" que, según Taipéi, vulnera el derecho internacional y "perjudica los intereses comunes" de la comunidad internacional.

En un mensaje publicado este miércoles en su perfil de X, el secretario general del Consejo de Seguridad Nacional de Taiwán, Joseph Wu, aplaudió el comunicado conjunto de las embajadas de facto de Londres, París y Berlín en la isla sobre esta cuestión, así como las declaraciones que Washington formuló por separado sobre este operativo.

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"Un orden internacional basado en reglas, el statu quo, la paz y la estabilidad regionales son todo lo que nos importa. La República Popular China debería detener su expansionismo marítimo", advirtió Wu.

Estas declaraciones se producen dos semanas y media después de que el Gobierno chino lanzara una "operación especial de control marítimo" en aguas situadas al este de Taiwán, en respuesta al anuncio de Japón y Filipinas de iniciar negociaciones para delimitar sus respectivas zonas económicas exclusivas y plataformas continentales en esa región.

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Según Pekín, el operativo buscaba ejercer la "jurisdicción administrativa de control marítimo" del gigante asiático en la zona, reforzar sus capacidades de patrulla en aguas profundas y de control del tráfico en "zonas marítimas clave", garantizar la seguridad de la navegación y "salvaguardar los intereses nacionales".

El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán ha registrado un considerable aumento de la actividad marítima de Pekín este mes, en el que ya ha contabilizado más de 100 buques oficiales chinos en los alrededores de la isla, cifra que contrasta con los 44 de mayo y los 40 de abril.

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En un inusual comunicado conjunto, Reino Unido, Francia y Alemania expresaron este miércoles su preocupación por este despliegue, afirmando que suponía una "amenaza" para la estabilidad regional, la libertad de navegación y la seguridad del transporte marítimo internacional.

Además, un portavoz del Instituto Americano en Taiwán (AIT, la embajada de facto de EE.UU. en la isla) afirmó que reclamar jurisdicción sobre aguas que Taipéi ha administrado "pacíficamente" durante más de siete décadas "solo aumentaría las tensiones y socavaría la resolución pacífica de las diferencias que la propia China dice buscar", según declaraciones recogidas por el Taipei Times.

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En esta misma línea, el Consejo de Asuntos Oceánicos (OAC) de Taiwán, organismo encargado de supervisar las actividades de la Guardia Costera, recalcó este miércoles en un comunicado la importancia del estrecho de Taiwán para el comercio mundial.

"La libertad de navegación y la seguridad del transporte marítimo en el estrecho de Taiwán son el sustento del comercio y la prosperidad a escala mundial (...). El orden internacional en las aguas que rodean a Taiwán nunca ha sido un asunto que atañe a Taiwán en solitario, sino a la comunidad internacional", apuntó la entidad.

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Las autoridades de Pekín consideran Taiwán una "parte inalienable" del territorio chino y no descartan el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada de forma tajante por el Ejecutivo taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político. EFE