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Sheinbaum recibe al rey Felipe VI en México para sellar la normalización de la relación

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Ciudad de México, 25 jun (EFE).- La presidenta de México Claudia Sheinbaum recibió este jueves al rey Felipe VI de España en el Palacio Nacional en Ciudad de México, una cita que representa un paso firme en la normalización de las relaciones entre ambos países y abre la puerta a una nueva etapa de cooperación.

El encuentro deja patente el reciente acercamiento entre ambos países tras las tensiones diplomáticas por la solicitud del Gobierno mexicano de que la Corona española ofreciera una disculpa por la conquista de América. EFE

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