Misión de ONU para Venezuela pide levantar restricciones en internet tras los terremotos

Ginebra, 25 jun (EFE).- La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela expresó este jueves su solidaridad con los afectados por los terremotos que han sacudido el país, y pidieron el levantamiento de las restricciones en internet y los medios de comunicación para facilitar la información en una emergencia como la actual.

"Como medida prioritaria e inmediata, la misión insta a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a restablecer plenamente el acceso a las redes sociales y a todos los medios de comunicación", señaló el grupo de expertos de Naciones Unidas en un comunicado.

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Añadió que el acceso oportuno a información fiable y a los canales de comunicación será fundamental ya en las próximas horas así como en los días venideros "para la protección de la vida, la seguridad y el bienestar de la población".

La misión, creada en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar violaciones de derechos humanos en Venezuela, expresó el temor a que la catástrofe agrave aún más las necesidades de la población venezolana, ya antes enfrentada a graves desafíos. EFE

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