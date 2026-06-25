Amazon invertirá más de 42.000 millones en India hasta 2030, incluyendo 11.500 millones adicionales para IA

El gigante estadounidense del comercio electrónico Amazon planea invertir 13.000 millones de dólares (11.500 millones de euros) adicionales en la expansión de la infraestructura de IA y la nube en India, elevando así su apuesta total en el país a 48.000 millones de dólares (42.266 millones de euros) hasta 2030.

Los 13.000 millones de dólares adicionales para ampliar la capacidad de los centros de datos de AWS en Bombay e Hyderabad se sumarán a la inversión anunciada en 2025 de 35.000 millones de dólares en todos los negocios de Amazon en India.

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Además de expandir su infraestructura de IA y nube, Amazon continuará invirtiendo en la red operativa que impulsa su negocio de comercio electrónico y entrega rápida en India.

En este sentido, la multinacional planea inaugurar más de 20 nuevos centros de distribución y más de 100 nuevas estaciones de entrega de última milla solo este año, lo que permitirá entregas más rápidas a clientes en todo el país.

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"A medida que Amazon crece en India, nuestras prioridades comerciales se alinean con las prioridades de India de democratizar el acceso a la IA, digitalizar las pequeñas empresas, crear empleos y fomentar las exportaciones, ha comentado el consejero delegado de Amazon, Andy Jassy, que se reunión este jueves con el primer ministro indio, Narendra Modi, en Nueva Delhi.

"Invertiremos más de 48.000 millones de dólares en los próximos cinco años para satisfacer la fuerte demanda en India y ayudar al país a alcanzar estas prioridades", ha añadido.

De este modo, Amazon estima que sus inversiones acumuladas en India entre 2010 y 2030 superan los 88.000 millones de dólares (77.490 millones de euros), destacando que, desde su llegada al país, ha digitalizado 12 millones de pequeñas empresas y generado más de 20.000 millones de dólares (17.610 millones de euros) en exportaciones de comercio electrónico y dando apoyo a 2,8 millones de empleos.

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Hasta 2030, la compañía se centrará en la digitalización impulsada por IA, el crecimiento de las exportaciones y la creación de empleo, comprometiéndose a apoyar 3,8 millones de empleos y 80.000 millones de dólares (70.445 millones de euros) en exportaciones acumuladas.