Máximo jurado electoral de Perú rechazó 23 apelaciones del partido del candidato Sánchez

Lima, 24 jun (EFE).- El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú declaró infundadas 23 apelaciones presentadas por el partido Juntos por el Perú del candidato izquierdista Roberto Sánchez contra los votos emitidos en Perú y el extranjero en la segunda vuelta presidencial, donde se perfila como ganadora la derechista Keiko Fujimori, según informó este miércoles.

El pleno del JNE revisó, en una primera audiencia pública virtual, un total de 42 recursos de apelación referidos a las Elecciones Generales 2026 (EG 2026), y publicó el sentido de sus resoluciones, en cada caso, a través del portal web de la institución.

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Entre los expedientes vistos, el jurado resolvió 23 apelaciones referidas a actas observadas en Santiago (Chile), Nueva Jersey (Estados Unidos) y las ciudades peruanas de Huancavelica, Ucayali y en el distrito limeño de Ate presentadas por Juntos por el Perú sobre actas observadas en la Segunda Elección Presidencial.

"Dichos recursos, presentados contra lo resuelto por los Jurados Electorales Especiales, fueron declarados infundados por el supremo tribunal electoral", precisó el JNE.

En la jornada también revisó y resolvió 14 apelaciones de diversos partidos políticos por multas ante la infracción de algunos de sus candidatos en la Declaración Jurada de Hoja de Vida presentadas al momento de solicitar su inscripción.

Finalmente, resolvió cinco apelaciones sobre procedimiento sancionador ante vulneraciones a la neutralidad electoral y publicidad estatal, en el mismo proceso electoral.

Sánchez ha denunciado sin pruebas un supuesto fraude electoral y ha pedido anular los votos emitidos en el extranjero, lo que revertiría los resultados y le daría la victoria a él.

Sin embargo, con el cómputo de votos al 99,87 %, Fujimori obtiene el 50,12 % de los votos y Sánchez el 49,87 %, lo que representa una ventaja de 44.453 votos para la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

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Este miércoles, Fujimori declaró que "es importante que en los próximos días podamos tener ya la proclamación de los entes electorales", tras mostrar cajas con más de 82.500 actas recabadas por sus más de 90.000 delegados desplegados el día de la votación de la segunda vuelta presidencial, del pasado 7 de junio, con el objetivo de vigilar el sufragio y poder acreditar su triunfo. EFE