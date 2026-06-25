EE.UU. expresa su solidaridad con Venezuela tras los terremotos de este miércoles

Washington, 24 jun (EFE).- Miembros del Gobierno de Estados Unidos expresaron este miércoles su solidaridad con Venezuela tras los fuertes terremotos registrados durante la jornada, que han dejado preocupación en distintas regiones del país suramericano.

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, afirmó: "Estados Unidos está con el pueblo venezolano tras las devastadoras secuelas de los terremotos de esta noche. Estamos en contacto con las autoridades y movilizando asistencia", en un mensaje difundido en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Por su parte, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, señaló: "Mis pensamientos y oraciones están con el pueblo de Venezuela afectado por los terremotos de hoy".

Las autoridades estadounidenses se suman así a las muestras de apoyo internacionales hacia Venezuela, mientras continúan las evaluaciones de daños por parte de los servicios de emergencia locales.

Por su parte la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció a Estados Unidos y otros países por ofrecer su apoyo luego de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos en la nación suramericana que causaron daños materiales y un número aún no precisado de víctimas. EFE

PUBLICIDAD