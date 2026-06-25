Ecuador habilita canales de atención para sus ciudadanos en Venezuela tras terremotos

Quito, 24 jun (EFE).- La Cancillería de Ecuador habilitó este miércoles canales prioritarios de atención para los ciudadanos ecuatorianos que se encuentran en Venezuela, después de los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 ocurridos en la zona central del país caribeño.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana informó de la activación de un número de WhatsApp de emergencia y de líneas del Consulado de Ecuador en Bogotá para atender casos de emergencia y vulnerabilidad.

Además, indicó que puso en marcha mecanismos de cooperación consular con organismos internacionales presentes en Venezuela, entre ellos la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la oficina en Caracas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

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La Cancillería señaló además que mantiene disponible un asistente virtual para consultas las 24 horas e instó a los ciudadanos ecuatorianos en Venezuela a mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales.

La cartera de Estado explicó que las medidas fueron adoptadas con el objetivo de velar por la integridad y seguridad de los ciudadanos ecuatorianos que permanecen en territorio venezolano tras los sismos. EFE