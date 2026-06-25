Chile se ofrece a prestar ayuda humanitaria y de rescate tras terremotos en Venezuela

Santiago de Chile, 24 jun (EFE).- Chile, uno de los países más sísmicos del mundo, se ofreció a prestar ayuda humanitaria y de rescate al Gobierno de Venezuela después de los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 ocurridos este miércoles en la zona central del país.

"El Gobierno de Chile expresa su solidaridad al Gobierno y al pueblo de Venezuela por el terremoto ocurrido esta tarde que afectó a una extensa zona de ese país, con cuantiosas pérdidas materiales y eventuales víctimas", indicó la Cancillería chilena en un comunicado.

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El país suramericano, agregó el texto, "manifiesta la disposición de prestar ayuda humanitaria y de rescate en caso de ser requerida".

Dos fuertes terremotos sacudieron este miércoles el Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia, en una secuencia sísmica cuyo evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

Los movimientos causaron grandes afectaciones en Caracas, donde han colapsado edificios mientras otros han sufrido distintos daños materiales, según pudo constatar EFE.

Hasta el momento, se desconoce el número de heridos o fallecidos. EFE