EEUU cifra en 55 los buques comerciales desviados como parte de su bloqueo naval contra Irán

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El Ejército de Estados Unidos ha afirmado este domingo haber desviado un total de 55 buques comerciales, así como inhabilitado dos embarcaciones y abordado otras dos, en el marco del bloqueo naval impuesto contra los puertos y costas de Irán.

"Hasta el 9 de agosto, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha desviado 55 buques comerciales, inhabilitado dos y abordado dos", ha anunciado la autoridad castrense en un mensaje en redes sociales en el cual ha enmarcado su actuar en operaciones dirigidas a hacer cumplir el citado bloqueo.

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Al hilo, el Mando central ha cifrado en "más de 20" los buques de guerra estadounidenses desplegados en Oriente Próximo en aras de "apoyar misiones militares entre las cuales se incluye la aplicación estricta del bloqueo" estadounidense contra Teherán.

Por su parte, este sábado el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán ha reiterado que únicamente reabrirá el estratégico estrecho de Ormuz cuando constate la finalización de las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán y sus aliados en Líbano, Palestina, Yemen e Irak, así como el levantamiento de las sanciones a la economía iraní y el pago de indemnizaciones por daños de guerra.

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Con todo, la pasada semana el portavoz iraní de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baqaei, ya informó de un principio de acuerdo con Omán para gestionar de manera conjunta una nueva ruta marítima a través del estrecho.