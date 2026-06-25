Al menos dos muertos, entre ellos un niño, por ataques de Ucrania contra Crimea

Al menos dos personas han muerto, entre ellas un niño, y varias han resultado heridas por un ataque perpetrado por las fuerzas ucranianas contra la península de Crimea, que fue anexionada en 2014 por Rusia, según han informado este jueves las autoridades locales.

El gobernador de la región, Sergei Aksionov, ha confirmado el balance de víctimas tras los "ataques nocturnos del enemigo" contra la localidad de Denisovka, en el distrito de Simferópol". Así, ha indicado que, además, otras dos personas han sufrido heridas por los ataques en Krasnogvardeiski, según un comunicado.

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"Es una gran tragedia. Quiero enviar mis más sinceras condolencias a los familiares y amigo de las víctimas, y compartir su dolor y luto. Espero que los heridos puedan recuperarse rápidamente. Las autoridades harán entrega de la ayuda y el apoyo necesarios para ello", ha asegurado Aksionov.

En este sentido, el gobernador ha instado a toda la población a "mantenerse alerta y confiar únicamente en información procedente de fuentes oficiales" rusas.

El Ejército de Ucrania ha intensificado recientemente los ataques con drones lanzados desde su territorio contra objetivos militares y civiles de la retaguardia rusa, especialmente, refinerías de petróleo y plantas de procesamiento de gas.