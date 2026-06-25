Agencias

Al menos dos muertos, entre ellos un niño, por ataques de Ucrania contra Crimea

Guardar
Google icon
Imagen XVI6AHXM35G2HG447MF6NPRQWQ

Al menos dos personas han muerto, entre ellas un niño, y varias han resultado heridas por un ataque perpetrado por las fuerzas ucranianas contra la península de Crimea, que fue anexionada en 2014 por Rusia, según han informado este jueves las autoridades locales.

El gobernador de la región, Sergei Aksionov, ha confirmado el balance de víctimas tras los "ataques nocturnos del enemigo" contra la localidad de Denisovka, en el distrito de Simferópol". Así, ha indicado que, además, otras dos personas han sufrido heridas por los ataques en Krasnogvardeiski, según un comunicado.

PUBLICIDAD

"Es una gran tragedia. Quiero enviar mis más sinceras condolencias a los familiares y amigo de las víctimas, y compartir su dolor y luto. Espero que los heridos puedan recuperarse rápidamente. Las autoridades harán entrega de la ayuda y el apoyo necesarios para ello", ha asegurado Aksionov.

En este sentido, el gobernador ha instado a toda la población a "mantenerse alerta y confiar únicamente en información procedente de fuentes oficiales" rusas.

El Ejército de Ucrania ha intensificado recientemente los ataques con drones lanzados desde su territorio contra objetivos militares y civiles de la retaguardia rusa, especialmente, refinerías de petróleo y plantas de procesamiento de gas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Una española, detenida en Brasil por proferir insultos racistas contra los trabajadores de un vuelo

Una española, detenida en Brasil por proferir insultos racistas contra los trabajadores de un vuelo

Hallan un cocodrilo y cien reptiles exóticos en un piso de Hong Kong y detienen a la dueña

Infobae

China justifica sus inspecciones a buques de Panamá por "seguridad marítima"

Infobae

Cantabria muestra su "solidaridad" con Venezuela tras el terremoto y ofrece su ayuda

Cantabria muestra su "solidaridad" con Venezuela tras el terremoto y ofrece su ayuda

Mantener controlado el colesterol a largo plazo reduce el riesgo cardiovascular tras un infarto, según un estudio

Mantener controlado el colesterol a largo plazo reduce el riesgo cardiovascular tras un infarto, según un estudio