Sheinbaum prevé reunión “cordial” con Felipe VI y nueva etapa en relación con España

Ciudad de México, 24 jun (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este miércoles que mantendrá una reunión “cordial” con el rey Felipe VI durante su visita al país y consideró que existe una nueva disposición para fortalecer el diálogo bilateral, tras varios años de tensiones diplomáticas derivadas de la petición mexicana de que España reconociera los abusos cometidos durante la Conquista.

“Mañana va a ser una reunión cordial. Vamos a platicar de los distintos temas. De mi parte, yo lo que le quiero explicar es lo que significa eso para México. (...) El reconocimiento de los pueblos originarios, de su grandeza cultural, de lo que representan para México las grandes civilizaciones de antes y los pueblos originarios de hoy”, señaló la mandataria durante su conferencia matutina.

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El encuentro con Felipe VI, previsto para este jueves en Palacio Nacional, marcará un nuevo capítulo en la relación entre ambos países, luego de que Sheinbaum no invitase al monarca a su toma de posesión en octubre de 2024, en medio del desacuerdo por la falta de respuesta a la carta enviada a Madrid en 2019 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) solicitando un reconocimiento histórico por los agravios contra los pueblos originarios. EFE

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