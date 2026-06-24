El diálogo Israel-Líbano "sigue avanzando" en segundo día de conversaciones en Washington

Washington, 24 jun (EFE).- El diálogo entre Israel y el Líbano que se está celebrando en Washington "sigue avanzando", según indicó a EFE una fuente del Departamento de Estado de Estados Unidos.

"Ha comenzado la segunda jornada de conversaciones. Israel y el Líbano negocian como dos Estados soberanos con el objetivo de alcanzar una paz y una seguridad duraderas", explicó un responsable del Departamento de Estado, que pidió el anonimato.

"Nuestra meta común es poner fin definitivamente al ciclo de violencia. Las conversaciones siguen avanzando hacia una paz y seguridad integrales entre ambos países", añadió con respecto a un diálogo en el que no participa la milicia chií libanesa Hizbulá y que se considera clave para el desarrollo de negociaciones entre EE.UU. e Irán tras el memorando suscrito la semana pasada y que puso en pausa la guerra.

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Está previsto que esta ronda de conversaciones -la quinta- que comenzaron ayer entre Israel y Líbano, dos vecinos que no mantienen relaciones diplomáticas, se prolongue durante otro día más.

El Departamento de Estado indicó que la agenda en esta ronda de encuentros incluye en primer lugar temas militares y, posteriormente, cuestiones políticas.

Los jefes de las delegaciones son los embajadores de Israel y del Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, respectivamente, mientras que por parte de Estados Unidos, que actúa como mediador, participa Dan Holler, consejero del Departamento de Estado.

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Las hostilidades comenzaron tras el estallido, el 28 de febrero, de la guerra de Estados Unidos con Irán, cuando Israel atacó y ocupó el sur del Líbano para combatir a Hizbulá, aliado de Teherán.

El memorando de entendimiento de la semana pasada entre EEUU e Irán incluye el fin de las hostilidades en el Líbano, pero ni Israel ni Hizbulá son firmantes de ese acuerdo.

Estados Unidos informó el lunes de la creación de un "mecanismo de vigilancia" para garantizar el cumplimiento del alto el fuego en el Líbano, ante el temor de que la ofensiva israelí y los ataques de Hizbulá pongan en riesgo las negociaciones que mantiene con Irán para un acuerdo nuclear definitivo. EFE

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