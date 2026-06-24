Banco público de Ecuador lanza primer bono verde para financiar proyectos sostenibles

Guayaquil (Ecuador), 24 jun (EFE).- El Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) oficializó este miércoles la primera emisión de un bono verde por parte de una entidad pública nacional por un valor de 100 millones de dólares, que estará destinado a financiar proyectos sostenibles y que contó con el apoyo de la Unión Europea (UE) y del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD).

Un bono verde es un instrumento financiero que canaliza recursos del mercado de capitales hacia proyectos con beneficios ambientales medibles. Esta primera emisión ha sido estructurada con el apoyo de la Iniciativa Global de Bonos Verdes (GGBI, en inglés), en el marco de la Agenda de Inversiones Global Gateway de la UE, según informó hoy la delegación europea en el país andino.

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Los recursos movilizados se orientarán a proyectos en sectores prioritarios como agua y saneamiento, energías renovables, eficiencia energética, infraestructura resiliente, transporte de bajas emisiones y gestión ambiental.

"Su implementación permitirá fortalecer la capacidad de los gobiernos locales para desarrollar infraestructura sostenible y responder a desafíos climáticos y urbanos, con impacto en el acceso a servicios básicos para la ciudadanía", señaló la UE.

El PNUD acompañó al BDE durante el proceso de estructuración de la emisión, aportando experiencia internacional para fortalecer la calidad y credibilidad del instrumento.

"Este acompañamiento incluyó la consolidación del marco de referencia del bono verde, la identificación de proyectos elegibles y la articulación entre actores clave", añadió la misión diplomática.

El BDE, por su parte, destacó que esta emisión representa "un paso estratégico hacia una banca pública moderna, técnica e innovadora, alineada con los estándares internacionales de finanzas verdes y con los objetivos de desarrollo sostenible", y que los recursos serán canalizados hacia obras que transformarán territorios y mejorarán la calidad de vida de los ecuatorianos. EFE

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