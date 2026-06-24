Sheinbaum dice que hablará con el Rey de la importancia de los pueblos originarios: "Es un asunto de dignidad"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reconocido este miércoles la "actitud distinta" del rey Felipe VI hacia México tras sus palabras admitiendo "abusos" durante la Conquista y ha aclarado que tiene intención de hablar con él sobre la importancia para el país del reconocimiento de los pueblos originarios, "un asunto de dignidad".

La mandataria mexicana se ha pronunciado así durante su rueda de prensa diaria tras ser preguntada por el encuentro que mantendrá este jueves en el Palacio Nacional con el Rey, el primero entre ambos ya que el monarca no fue invitado a la toma de posesión de Sheinbaum, como era habitual.

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Precisamente, se ha referido a este hecho, recordando que si no le invitó fue por cómo reaccionó a la carta que le envió el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, en 2019 pidiendo una disculpa por los abusos cometidos durante la Conquista por los españoles.

"Lo tomaron como una ofensa, cuando no era así, porque además la carta estaba muy bien escrita y planteaba que hubiera algo conjunto" para el reconocimiento de las "atrocidades que hubo con la llegada de los españoles a México", ha sostenido, pero "se sintieron ofendidos".

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Sin embargo, Sheinbaun ha apreciado que ahora hay una "actitud distinta" como lo demuestra su asistencia a una exposición sobre las mujeres indígenas en México en la que el Rey habló por primera vez de que hubo "abusos" durante la Conquista y que acudiera también al stand de México durante Fitur.

"Nosotros lo tomamos en cuenta", ha añadido, resaltando que el monarca fue criticado por sus palabras en España, al tiempo que ha reconocido que con ello "se abre una nueva comunicación" y ha reiterado que "nunca se rompieron relaciones".

Con todo, aunque ha admitido que fue "un gesto muy importante", ha dicho que tiene intención de hablar con Felipe VI de "distintos temas", incluido este, al tiempo que augurado que será "una reunión cordial".

Así ha dicho que quiere explicarle "por qué es importante para México el reconocimiento de los pueblos originarios, de su grandeza cultural, de lo que representan para México las grandes civilizaciones de antes y los pueblos originarios de hoy, cómo cambiamos la Constitución para el reconocimiento pleno de todos sus derechos".

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"Son temas que yo quiero platicar con él y decirle por qué es importante para México, ya más allá del momento de la solicitud del perdón", ha añadido, incidiendo en que como presidenta quiere hacerle ver "por qué para nosotros es un asunto de dignidad, de reconocimiento de nuestro pueblo y de lo que somos", si bien ha señalado que hablarán "de otros temas, hasta de fútbol".

Felipe VI viajará a México invitado por Sheinbaum para asistir al partido entre España y Uruguay, el último de la primera fase del Mundial de Fútbol, y recalará antes de ello en Ciudad de México para reunirse con la mandataria.

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