Rocío Carrasco responde a Gloria Camila y aclara por fin el contenido del 'diario secreto' de su madre

Rocío Carrasco ha reaparecido en el programa que presenta su íntima amiga Alba Carrillo en TenTV, 'El sótano', y, después de que Gloria Camila dejase entrever que va a tomar medidas legales después de salir a la luz que el documental sobre Rocío Jurado que se estrena este jueves 25 de junio en Movistar Plus, 'La más grande', estaría basado en los diarios secretos de la icónica artista -y cuya existencia su primogénita negó ante el juez cuando su hermana la denunció tras la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'- ha aclarado por fin el contenido de este documento inédito escrito de puño y letra por la chipionera.

"Se ha liado, estoy aburrida de este tema" ha comenzado, antes de dejar claro que este asunto no tiene nada absolutamente que ver con la hija de José Ortega Cano. Como ha explicado, justo después de morir su padre, Pedro Carrasco, en 2001, y al ver que estaba muy triste por no tener fotografías ni nada del boxeador, su madre le dio "un sobre grande con fotos" y le dijo "cuando quieras lo lees para saber quiénes eran tu padre y tu madre". "Yo en ese momento, que se juntó con la muerte de mi padre y otras circunstancias, no le presté atención", ha reconocido, revelando que "metí el sobre en un armario y se quedó ahí años y años".

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"Hace poco estaba preparando el documental sin saber cómo lo íbamos a contar, y me pidieron fotos para escanear. Me pongo a buscar y metí la mano en una caja y saqué una carátula de plástico, una encuadernación muy amarillenta del tiempo. Pensé que estaba sucia y la intenté limpiar con el chándal. Pero nada, me di cuenta de que era porque era muy vieja" ha continuado, asegurando que no fue hasta que la abrió y empezó a leer cuando se dio cuenta de que era "una biografía que ella había escrito".

Un hallazgo muy especial, ya que como ha confesado "ahí me di cuenta de cómo íbamos a contar el documental. Lo iba a contar ella. Era una biografía de mi madre. Por eso ella me dijo lo de cuando quisiera y pudiera podía saber cómo era ella y mi padre". "No sé los años que han pasado, pero vamos que está escrito desde que nace hasta que se separa de mi padre, Pedro Carrasco. Para que no haya más líos", ha sentenciado en clara referencia a Gloria Camila.

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Como ha expresado emocionada, dichos textos se han plasmado en el documental y "ahí vamos a darnos cuenta de lo diferente que era 'la Jurado' delante y detrás de las cámaras. Rocío Jurado no era la misma que Rocío Mohedano. La gente no sabe que existía esa dicotomía. No eran conscientes de que eso ocurría. La valentía que tenía la Jurado, esa desinhibición, la Mohedano no era así. Era tradicional. Los principios los compartían, pero en forma de ser. Ella jamás habría dicho 'no siento nada al hacerlo contigo'. Existe una dualidad".

Una entrevista en la que, emocionada, Rocío se ha sincerado y ha reconocido que "yo nunca he tenido grandes aspiraciones. Ser su hija ha sido lo más maravilloso que puede tener un ser humano, he crecido rodeada del más puro amor y para mí era lo normal, eran mi padre y mi madre".

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Y ahora son sus amigos los que se han convertido en su familia -ya que con los Mohedano no tiene ningún tipo de relación-, afirmando rotunda que "son muy importantes, son los que te quieren, los que te dicen cuando te equivocas. Son la gente que te sostiene. Tengo muy poquitos amigos, pero los que tengo son los mejores".