Márquez y Bagnaia llegan a un circuito que se les da bien y ya sin dispositivo de altura

Redacción deportes, 24 jun (EFE).- El español Marc Márquez y el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia, pilotos oficiales de Ducati, llegan al Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP, que se disputa en el circuito TT Assen, que a ambos se les da bien y cuya mayor novedad estará en la prohibición de continuar usando los dispositivos de altura en el eje delantero.

Tanto Marc Márquez (2025, 2018 y 2014), recién renovado con Ducati hasta final de 2028, como 'Pecco' Bagnaia (2024, 2023 y 2022) han ganado en tres ocasiones, si bien es cierto que el español ha sido el último en lograrlo pero el italiano lo ha hecho en tres años consecutivos, unos datos que ya de por sí les confieren cierta ventaja estadística.

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Aunque también es cierto que no les resultará fácil, pues los pilotos oficiales de Aprilia, el italiano Marco Bezzecchi y el español Jorge Martín, llegan con la necesidad de dar un giro a sus últimas participaciones mundialistas, sobre todo en lo que se refiere al piloto transalpino, que ha cedido una ingente cantidad de puntos frente a sus rivales.

Bezzecchi, descalificado de la carrera de la República Checa, ha visto como su ventaja sobre el más peligroso de todos los rivales, el nueve veces campeón del mundo de motociclismo Marc Márquez, ha descendido de los 102 puntos que tenía en Italia a 40 en Brno, o lo que es lo mismo, en apenas dos carreras.

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Por eso es importante que tanto Bezzecchi como Martín, segundo en la tabla del campeonato, planifiquen a la perfección el trabajo a lo largo del fin de semana, y arrancar el máximo de puntos posibles antes de viajar a Alemania para disputar la última carrera antes del período estival.

Todos los pilotos de MotoGP se van a encontrar un inconveniente añadido, como es la supresión del dispositivo de altura delantero, algo que ya sabían y que será de inmediata aplicación a partir del TT Assen, que en buena lógica conferirá mayor relevancia a las manos del piloto, pero en lo que tendrán que centrar una parte importante de su trabajo los equipos y pilotos para adaptar los prototipos de MotoGP a las nuevas especificaciones.

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Con esas consideraciones por delante, la lucha por la victoria se centrará nuevamente en los pilotos de Ducati y Aprilia, con un Marc Márquez 'disparado', a pesar de encontrarse en pleno proceso de recuperación tras su última intervención quirúrgica, por haber ganado las dos últimas carreras disputadas de manera consecutiva y con un Bagnaia que cada vez está más cerca de ser aquel que logró los títulos mundiales de 2022 y 2023 y peleó hasta el final el de 2024 con Martín.

Precisamente Martín y un compungido Bezzecchi -tras la desafortunada pérdida de nervios que acabó en un cachete a un comisario de pista en Brno y su posterior descalificación- deben ser los rivales más directos de los de Ducati en la pelea por la victoria en el TT Assen, la hasta no hace mucho 'catedral del motociclismo', asignación ahora ganada a pulso por el circuito Ángel Nieto, de Jerez de la Frontera (España).

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El italiano Fabio di Giannantonio se ha ganado por derecho propio, al manillar de su Ducati Desmosedici GP26 del equipo de Valentino Rossi, la vitola de candidato a la victoria, al estar protagonizando una gran temporada que le mantiene tercero en la clasificación del Mundial.

Con ellos, aunque los problemas técnicos no terminan de quedar al margen, deberían estar los pilotos de las KTM RC 16, en particular el español Pedro Acosta, el más destacado y rápido de todos ellos, aunque en Brno una nueva avería mecánica le dejó fuera de carrera.

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Además del 'Tiburón' Acosta, es obvio, por su rendimiento en Brno, que habrá que tener en cuenta al japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), cada vez más adaptado a la categoría, y que en la República Checa peleó de tú a tú con dos de los grandes de MotoGP como son Marca Márquez y 'Pecco' Bagnaia, entre quienes acabó.

Como Ogura, otro de los pilotos a tener en cuenta debe ser su compañero de equipo, Raúl Fernández, quien parece tener ya su futuro solucionado con la continuidad la próxima temporada en la escudería satélite de Aprilia Trackhouse, y que ya se ha asomado a las posiciones de cabeza en varias ocasiones a lo largo de la actual temporada.

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Al igual que Raúl Fernández, otros dos españoles y, además compañeros de equipo, debe ser tenidos en cuenta, son Fermín Aldeguer y Álex Márquez, quien se tomó con mucha calma su retorno a la competición en la República Checa tras el fuerte accidente que sufrió en Cataluña, al impactar por detrás durante la carrera con la moto averiada de Pedro Acosta.

El español Joan Mir logró con la Honda RC 213 V su mejor resultado de la temporada en Brno, carrera que logró finalizar en una más que meritoria quinta plaza, en tanto que su compañero de equipo, el italiano Luca Marini, era octavo, por lo que bien se podría presuponer que ambos representantes oficiales de la marca del 'Ala Dorada' puedan dar un paso adelante en el TT Assen.

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Más complicado lo van a tener los pilotos oficiales de Yamaha, que no consigue hacer realmente competitiva su nuevo motor de cuatro cilindros en 'V', pues ni el francés Fabio Quartararo ni el español Alex Rins, logran dar ese salto cualitativo y cuantitativo que les permita estar habitualmente en las posiciones de cabeza. EFE