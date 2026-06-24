Llegan a Estambul seis activistas de la caravana rumbo a Gaza detenidos hace un mes en Libia

La Global Sumud Flotilla ha confirmado este miércoles que los diez activistas detenidos en el este de Libia desde hace un mes mientras participaban en una caravana para llevar ayuda a la Franja de Gaza han abandonado el país norteafricano tras su puesta en libertad.

"Tras 30 días de cautiverio, los 'diez' de Sirte han sido finalmente liberados", ha celebrado en sus redes sociales, desde donde han trasladado su agradecimiento a "todos los que han defendido su causa, les han apoyado y se han mostrado solidarios".

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La Flotilla ha hecho el anuncio una vez que los seis activistas que quedaban por salir de Libia han llegado en la tarde de este miércoles a la localidad turca de Estambul. Se trata de Jelle Jones, de Estados Unidos; Ana Margarida Baptista, portuguesa; y Laura Kwoczala, de Polonia; además de los argentinos María Giménez y Lucas Aguilera y la española Alicia Armesto.

Los cuatro restantes --Achraf Khoja (Túnez), Domenico Centrone y Leonarda Alberizia (ambos de Italia) y Matías Rodríguez (Uruguay)-- llegaron "sanos y salvos" anoche a Túnez, ha precisado.

La iniciativa Caravana Global Sumud Land anunció a finales de mayo la detención de estos diez activistas por parte de las autoridades del este de Libia, cuando negociaban el paso del convoy en un control cercano a la ciudad de Sirte. El convoy incluía diez camiones con ayuda humanitaria, siete ambulancias y más de 200 participantes, incluidos expertos en medicina, ingeniería, logística y Derecho Internacional Humanitario.

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Según denunció entonces el Ministerio de Exteriores del gobierno del este de Libia --no reconocido internacionalmente--, el arresto se debió a que habían entrado en su territorio "sin completar los procedimientos legales y obtener los permisos necesarios" para poder continuar su camino hacia Gaza.

Este mismo Ministerio anunció este martes el inicio de las deportaciones de los activistas "en cumplimiento de la decisión emitida por el fiscal general del Tribunal de Apelación de Bengasi", defendiendo que el cumplimiento del fallo "se ajusta al respeto a la soberanía del Estado libio" y asegurando que garantizará "la preservación del orden público y la seguridad nacional".

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