Las autoridades de Colombia cifran en un 99,997% la coincidencia entre preconteo y escrutinio

La Registraduría de Colombia ha indicado que el escrutinio de primer nivel realizado por jueces colombianos sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el país apenas difiere en tres milésimas con respecto a las cifras del preconteo, del cual ha destacado su "eficiencia y transparencia" después de que el presidente saliente, Gustavo Petro, denunciara irregularidades y falta de transparencia durante el proceso.

"En un 99,997% coincide el preconteo con el escrutinio de los jueces", ha señalado la autoridad electoral en un comunicado emitido una vez finalizado el escrutinio de primer nivel que realizan los jueces, "unos eficientes niveles de acierto" que, a ojos de la entidad, "garantizan la eficiencia y transparencia de esta herramienta como parte del sistema electoral colombiano".

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Al hilo, la Registraduría ha declarado que "este resultado evidencia que las modificaciones fueron mínimas y que el proceso de consolidación y divulgación de los resultados ha sido exitoso e inédito en la historia de Colombia".

Con esta valoración, el órgano ha dado por cerrado un proceso que ha involucrado a "cerca de 9.000 personas entre jueces de la República y notarios en 2.992 comisiones escrutadoras en todo el país".

Tras el preconteo, que declaraba ganador al ultraderechista Abelardo de la Espriella frente al izquierdista Iván Cepeda, este último calificó los resultados de "no oficiales" y, pese a no haber emitido declaraciones sobre el comunicado de la Registraduría, ha informado en redes de que este miércoles a las 9.00, hora colombiana (las 16.00 en la España peninsular y Baleares), dará un "mensaje a la nación".

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Por su parte, Gustavo Petro decidió no reconocer los resultados, denunciando una falta de transparencia durante el recuento, así como la modificación de "muchas" de las actas de escrutinio de los jurados de la votación.

LA MISIÓN DE LA UE ENSALZA UN PROCESO COMO TRANSPARENTE Y RÁPIDO

Precisamente sobre el preconteo también se ha manifestado la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Unión Europea (UE), que ha destacado el proceso como "transparente y muy rápido". "Las primeras fases del escrutinio, transparentes y bien organizadas, se llevaron a cabo en presencia de los equipos jurídicos de los candidatos", agrega el comunicado, que también ensalza una jornada electoral "pacífica y bien organizada".

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Además, ha destacado una organización "transparente y eficaz a pesar de importantes retos logísticos y de seguridad" por parte de la Registraduría. "Su contacto continuo con los equipos de los candidatos, a los que proporcionaron información actualizada sobre los detalles técnicos del proceso, así como una mejor comunicación pública, contribuyeron a contrarrestar la desinformación y a reforzar la confianza en la integridad del proceso electoral", ha subrayado.

"El sistema de gestión de resultados es fiable y eficaz, y cumple con las normas internacionales de transparencia, integridad y trazabilidad. La Registraduría realizó pruebas técnicas y de estrés de este sistema, que la MOE UE valoró positivamente, y el código fuente del software utilizado fue expuesto de nuevo a la revisión de los expertos de los candidatos", ha citado la Misión entre las actuaciones de la autoridad electoral.

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Por otra parte, la misión ha valorado también una campaña en la que "se respetaron generalmente los derechos fundamentales y no se observaron restricciones graves a las actividades de los candidatos". Con todo, ha alegado, "fue muy polarizada y se desarrolló principalmente en internet, con una intensa desinformación y un uso sin precedentes de la inteligencia artificial y los deepfakes".

"La campaña se caracterizó también por acusaciones recíprocas y no probadas de compra de votos, disputas sobre la apropiación de los símbolos nacionales y denuncias penales entre los candidatos", ha agregado.

En concreto, ha apuntado a una segunda vuelta apoyada "en gran medida en las redes sociales, donde el debate político se volvió cada vez más conflictivo y polarizado, y en el que persistieron la desinformación y las acusaciones de fraude".

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En cuanto a los equipos de campaña de los candidatos, la MOE UE ha señalado que "De la Espriella llevó a cabo una intensa campaña publicitaria digital", al tiempo que ha lamentado que "las cuentas oficiales siguieron promocionando los logros del Gobierno e infringiendo la legislación nacional y los convenios internacionales sobre el uso de recursos públicos".

Por otro lado, la misión ha indicado que "la cobertura de la campaña reflejó polarización y una clara asimetría entre los medios de comunicación estatales y los privados", reconociendo a estos últimos "un tiempo de emisión similar en sus informativos a De la Espriella y a Cepeda, con una cobertura mayoritariamente neutral" y criticando de los estatales que, pese a tener "una mayor exigencia de neutralidad", ampliaran "ligeramente" la cobertura de Cepeda, "en su mayor parte de forma neutral", mientras que a De la Espriella "se le dedicó menos tiempo y, principalmente, en un tono negativo".

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