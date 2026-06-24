El Gobierno chino "no es tan rico como para permitirse subvenciones", dice primer ministro

Pekín, 24 jun (EFE).- El primer ministro chino, Li Qiang, rechazó este miércoles las críticas sobre el peso de las subvenciones públicas en la competitividad industrial de China y aseguró que "el Gobierno chino no es tan rico para permitirse subsidios".

Li hizo estas declaraciones durante su intervención en la sesión plenaria de la 17.ª Reunión Anual de los Nuevos Campeones, conocida como el 'Davos de Verano', que se celebra esta semana en la ciudad nororiental china de Dalian.

El jefe del Ejecutivo chino aludió a las críticas de que la ventaja de los productos chinos procede principalmente del apoyo estatal, una cuestión que ha marcado en los últimos meses las fricciones comerciales de Pekín con Estados Unidos y la Unión Europea en sectores como los vehículos eléctricos, las baterías, los semiconductores o las tecnologías limpias.

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"No es así", afirmó Li, quien atribuyó la competitividad china a la "escala de su mercado interno", a la "fortaleza de su industria manufacturera" y a la rápida aplicación de nuevas tecnologías.

El primer ministro defendió que el desarrollo de sectores como las nuevas energías y los vehículos inteligentes conectados responde a avances en materiales, baterías y comunicaciones, y no solo a políticas públicas de apoyo.

La crítica al proteccionismo y a las restricciones comerciales, habitual en los mensajes de Pekín en los últimos meses, ocupó también parte del discurso, en un momento de aumento de los aranceles, controles tecnológicos y medidas de defensa comercial por parte de varias economías occidentales.

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Li afirmó que las importaciones chinas de bienes crecieron un 20,5 % en los primeros cinco meses del año, una cifra que presentó como muestra de la integración del país con la economía mundial.

El discurso se produjo en una edición del foro centrada en la innovación, el comercio, la inteligencia artificial, el empleo y la transición energética, bajo el lema 'Innovar a escala'.

El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) sitúa la cita en un contexto de tensiones arancelarias, presión sobre las cadenas de suministro y fragmentación comercial y financiera.

El 'Davos de Verano' reúne hasta este jueves en Dalian a más de 1.700 representantes de los ámbitos político, empresarial, académico y mediático de más de 90 países y regiones, con la asistencia anunciada de los jefes de Gobierno de Bangladés, Guinea, Kazajistán, Corea del Sur, Mongolia y Montenegro, además del primer ministro chino. EFE

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