Corea del Norte desvela planes de construcción de navíos de guerra con armamento nuclear

Seúl, 24 jun (EFE).- Corea del Norte planea construir al menos dos navíos de guerra de 5.000 toneladas o más anualmente y equiparlos con armamento nuclear, desveló durante una ceremonia de puesta en servicio de un destructor el líder norcoreano, Kim Jong-un, según informó este miércoles la agencia oficial norcoreana KCNA.

El destructor Choe Hyon entró al servicio de la marina norcoreana el martes tras la ceremonia en la ciudad portuaria de Nampo, según KCNA, un evento en el que Kim subrayó los planes de Pionyang de construir anualmente dos buques de igual o mayor tonelaje "incluidos cruceros de 10.000 toneladas".

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"El plan para equipar a la Armada con armamento nuclear avanza según lo planeado", subrayó Kim durante el evento, y destacó que las capacidades marítimas de Pionyang le permitirán adoptar un papel "fuerte y confiable" en la disuasión nuclear.

El Choe Hyon es el primer destructor de 5.000 toneladas en entrar en el servicio activo de la Armada norcoreana, mientras que la embarcación de la misma clase Kang Geon inició sus pruebas de evaluación a principios de este mes. Un futuro navío de 10.000 toneladas se asemejaría a la clase Arleigh Burke de la marina estadounidense.

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El mandatario reafirmó esta semana el desarrollo del arsenal nuclear de Corea del Norte ante lo que calificó como un "uso indiscriminado de la fuerza" por parte de Estados Unidos, así como por el conflicto en Oriente Medio.

Corea del Norte ha reiterado que no dialogará con Washington o Seúl si insisten en la desnuclearización, un asunto que Pionyang logró dejar fuera de los resultados anunciados públicamente durante la visita del presidente chino, Xi Jinping, a principios de junio. EFE

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