Kenzo 'okupa' una gran plaza de París en la Semana de la Moda masculina

Abraham de Amézaga

París, 24 jun (EFE).- La plaza des Victoires, cercana al Palacio Real, el Louvre y a la Ópera Garnier de la capital francesa, podría perfectamente bautizarse esta semana, en la que se están presentando las colecciones masculinas de moda para la primavera-verano de 2027, como la plaza Kenzo.

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En ella, diferentes espacios han sido 'tomados' por la firma de moda, coincidiendo con el 50 aniversario de su implantación en este enclave.

Además de presentar en uno de los edificios la nueva colección, en la que se combinan propuestas para hombre y mujer, sus creadores dan a conocer en una tienda efímera la moda para el próximo invierno.

En la plaza también hay lugar para un café Kenzo, una tienda de alimentación y revistas japonesas y hasta un florista, que crea ramos con los colores favoritos del japonés Kenzo Takada (1939-2020), el fundador de la marca. Y todo hasta el próximo domingo.

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La colección para el verano de 2027, obra de Nigo, continúa por una línea en la que los estampados florales no faltan, así como las rayas o los motivos de pata de gallo.

Con el deseo de querer festejar el medio siglo de la llegada de Kenzo a la plaza, se propone un conjunto de camisa, pantalones y pañuelo, acompañado de un bolso con forma de cojín, que reproduce una ilustración de ese lugar, en los años 70, de lo más colorida.

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El denim es uno de los materiales empleados, como el algodón, la seda y la lana.

Acne Studios, por su parte, ha optado igualmente por el formato de presentación, para dar a conocer sus novedades masculinas, en lugar de por un desfile.

Bajo la dirección de Jonny Johansson, se sigue apostando por ropa cotidiana y básicos, como el pantalón vaquero, junto a propuestas más disruptivas y de aire artístico.

A primera hora de la mañana, Jonathan Anderson ha desvelado sus propuestas masculinas para Dior.

Su desfile estaba previsto para las 14.30 de la tarde, pero finalmente fue adelantado a las 9 de la mañana debido a las altísimas temperaturas que asfixian estos días a la capital francesa.

En su tercera colección para hombre en Dior, mostrada en los jardines del museo Nissim de Camondo, se han visto trajes, algunos de cuadros, pantalones largos y bermudas, así como brillos, estos queriendo transmitir una idea de un vestuario de lo más festivo.

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Una mezcla de elegancia y caos, con inspiración en las calles y los ricos archivos de Dior, así como siluetas en las que no ha faltado la deconstrucción y los tonos sobrios. EFE

(Foto)