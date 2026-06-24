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Confinado el municipio de Sant Quirze Safaja (Barcelona) por el incendio forestal

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Protecció Civil ha decretado el confinamiento de los vecinos de Sant Quirze Safaja (Barcelona) a causa del incendio que afecta la localidad este miércoles, informa en un apunte en X.

El confinamiento se da a petición de los Bombers de la Generalitat y conmina a los vecinos a cerrar puertas y ventanas, y a no circular por la zona.

El incendio se ha iniciado sobre las 13.20 horas en la carretera BV-1341 junto a un cámping y ha avanzado ladera arriba.

Los Bombers están trabajando para controlar el fuego con 25 dotaciones terrestres, cuatro helicópteros y dos hidroaviones.

El esfuerzo se está concentrando en cerrar los flancos del incendio, especialmente el derecho, que, sobre las 15.55 horas, es el más activo.

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