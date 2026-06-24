Agencias

El terremoto de Venezuela se eleva a magnitud 7,5, según el Servicio Geológico de EE.UU.

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Washington, 24 jun (EFE).- El terremoto que sacudió este miércoles a Venezuela fue revisado al alza por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que lo elevó a una magnitud de 7,5, mientras las autoridades locales evalúan los daños y posibles víctimas tras el fuerte sismo que se sintió en varias regiones del país. EFE

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