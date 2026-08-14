El presidente de Colombia anuncia un "plan especial" para Chocó, epicentro del terremoto de 7,4

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado este viernes un "plan especial" para el Chocó, epicentro del terremoto de magnitud 7,4 que ha dejado ya 287 muertos y el departamento más pobre del país.

"Vamos a hacer un plan especial para el Chocó. Vamos a salir adelante juntos como sociedad, como país, bajo una misma bandera que no admite diferencias ideológicas y políticas cuando de la solidaridad se trata", ha declarado desde la capital del departamento, Quibdó.

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La iniciativa, de la cual no ha dado muchos detalles, sí incluye el nombramiento de un "gerente especial para que sea el articulador de las necesidades del departamento que dependan del Gobierno nacional".

El mandatario ha informado de que el objetivo del plan es "traerle de una buena vez a este departamento desarrollo progreso y futuro" y ha apelado los distintos alcaldes de la región, a quienes ha asegurado que su Ejecutivo va a "saldar la deuda histórica" con el Chocó.

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"En medio de esta tragedia tan grande, tenemos una oportunidad histórica de saldar la deuda que por tantos años ha tenido el Estado colombiano con este departamento que ha sido abandonado (...) Haremos todo lo que esté a nuestro alcance por saldar esa deuda histórica con un departamento que se merece un mejor futuro", ha subrayado.

De la Espriella ha asegurado que va a visitar la zona de manera recurrente, "en medio de horas tan aciagas y complejas". "El Chocó no está solo, el Chocó tiene presidente con 'el tigre' (...) cuando Colombia se une en torno a un mismo propósito entre todos podremos reconstruir la patria", ha manifestado.

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El último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) cifra en 287 las víctimas mortales y en 3.975 los heridos a causa del seísmo, mientras que aún hay dadas por desaparecidas 378 personas.

El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Emilio Cortés, ha indicado en declaraciones a Caracol Radio que el organismo ha identificado los cuerpos de 260 personas, de los cuales 222 se encuentran ya en manos de sus familiares.

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