El derrumbe de un almacén en Calcuta deja tres muertos y hasta 18 trabajadores atrapados

Nueva Delhi, 24 jun (EFE).- Al menos tres personas murieron y entre 12 y 18 permanecen atrapadas tras el derrumbe este miércoles de un almacén en construcción en la ciudad india de Calcuta, en el que se encontraban decenas de personas, según informaron fuentes oficiales.

"Se ha rescatado a 21 personas. Tres personas han fallecido. El Hospital SSKM está operando. Entre 12 y 18 personas permanecen atrapadas en el interior y están recibiendo recibido ayuda del Ejército Indio", informó a los medios el recién electo jefe de Gobierno de Bengala Occidental, Suvendu Adhikari.

PUBLICIDAD

El incidente tuvo lugar este miércoles cuando decenas de operarios trabajaban en las obras de edificación de un almacén privado de varias plantas en el sur de la ciudad, arrendado por la Autoridad Portuaria a una empresa privada.

Según informaciones preliminares recogidas por medios locales, más de 50 personas podrían haberse encontrado en el terreno en el momento del accidente.

Los equipos de emergencia y varias unidades del Ejército se encuentran trabajando a contrarreloj en el lugar del colapso para sacar a las personas que aún se encuentran atrapadas bajo los escombros de hormigón, añadió Adhikari.

Según informó la Autoridad Portuaria Syama Prasad Mookerjee (SMPA), en la zona se han desplegado grúas pesadas, unidades de bomberos y equipos de corte de gas para retirar la estructura colapsada y cortar las vigas de hierro que bloquean los accesos.

PUBLICIDAD

Además, ingenieros especializados, personal de rescate y equipos médicos del Ejército continúan las tareas de búsqueda y asistencia junto a la policía local y los equipos nacional y regional de gestión de desastres. EFE