Chile pide condenar la "desestabilización de las democracias" tras crisis en Bolivia

Ciudad de Panamá, 24 jun (EFE).- El ministro chileno de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, llamó este miércoles a "tener la valentía de condenar cualquier intento de desestabilización de las democracias", a raíz de la crisis que se vive en Bolivia por las masivas protestas antigubernamentales.

"Miramos con preocupación las nuevas amenazas a nuestras democracias, en especial lo que ha estado viviendo nuestro hermano vecino de Bolivia", advirtió el canciller chileno durante su participación en la Asamblea General anual de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se desarrolla en Panamá.

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"Llamamos a los países de la región a no confundir la defensa de la democracia y sus valores con cantos de protesta que solo buscan generar violencia, pobreza y confusión", subrayó.

Bolivia está inmersa en una grave crisis social y política desde mayo pasado, con multitudinarias protestas de sectores campesinos e indígenas que exigen la renuncia del centro-derechista Rodrigo Paz, quien cumplió este junio siete meses en el cargo presidencial.

Los manifestantes bloquearon durante semanas las principales carreteras del país, ocasionando desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades.

El canciller chileno recordó en la OEA que el país ha enviado hasta ahora dos vuelos con ayuda humanitaria hacia La Paz para enfrentar un conflicto, que ya deja al menos 16 fallecidos.

Pérez Mackenna también aprovechó su intervención para enfatizar la necesidad de fortalecer la cooperación regional contra la delincuencia organizada transnacional y destacó el acuerdo suscrito hace semanas en la capital chilena con sus pares de Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador para trazar una hoja de ruta para enfrentar este fenómeno y al que se sumó ayer Paraguay.

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"El combate al crimen organizado avanza en al región de manera acelerada. Debemos trabajar de manera coordinada para enfrentar todas las facetas de este flagelo. Debemos coordinar acciones conjuntas, fomentar la cooperación judicial y policial, y promover el intercambio de inteligencia", señaló.

El ministro chileno cerró su intervención con un llamado a apoyar la candidatura de país para albergar en Valparaíso la sede del Tratado de Alta Mar (BBNJ, por sus siglas en inglés), en vigor desde enero pasado y que establece por primera vez un marco jurídico para salvaguardar la biodiversidad en aguas internacionales. EFE

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