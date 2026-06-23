Constitucional de Guatemala evalúa arresto domiciliario del periodista José Rubén Zamora

Ciudad de Guatemala, 23 jun (EFE).- La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, máximo tribunal, conoció este martes en una audiencia pública la apelación que busca revertir el arresto domiciliario del periodista José Rubén Zamora Marroquín, un caso emblemático que, según organizaciones internacionales, evidencia la persecución judicial en el país centroamericano.

El tribunal constitucional no fijó una fecha límite ni un plazo inmediato para emitir su resolución definitiva sobre el futuro del comunicador, tras escuchar los alegatos de su defensa durante la audiencia.

La acción legal fue promovida por el Ministerio Público (Fiscalía) durante la administración de la exfiscal general Consuelo Porras Argueta, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción e intentos de socavar la democracia en Guatemala, y quien dejó el cargo el pasado 16 de mayo tras ocho años de mandato.

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La Fiscalía busca anular las medidas sustitutivas que permitieron al comunicador salir de prisión tras casi dos años de encarcelamiento preventivo.

A la salida, la abogada defensora Jovita Tzul denunció la falta de sustento jurídico de la Fiscalía y argumentó que mantener a Zamora en prisión preventiva vulnera sus derechos fundamentales, toda vez que no existe peligro de fuga ni de obstaculización a la justicia en esta etapa del proceso penal.

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"Este es un intento más por silenciar el periodismo independiente en Guatemala, pero confiamos en que prevalecerá el derecho a defenderme en libertad", declaró Zamora Marroquín a EFE tras conocerse el análisis de la máxima corte, mientras que su defensa reiteró que no existen motivos legales para que retorne a prisión.

El caso del reconocido periodista es complejo: desde el pasado febrero está bajo arresto domiciliario mientras se resuelve la etapa intermedia por este caso de obstrucción a la justicia y un nuevo juicio por el supuesto lavado de dinero, después de que se anulara la condena.

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El comunicador salió bajo esa condición tras ser detenido en julio de 2022, pocos días después de publicar severas críticas por corrupción contra el Gobierno del entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024).

Pero Zamora, de 69 años y fundador del extinto diario elPeriódico, ha enfrentado tres procesos judiciales por cargos no probados por presunto lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias, el cual motivó su encarcelamiento original.

El diario elPeriódico, galardonado internacionalmente por sus investigaciones sobre redes de corrupción estatal, se vio obligado a cerrar sus operaciones en mayo de 2023 debido al ahogo financiero y la presión judicial derivada del arresto de su fundador. EFE

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