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Didier Deschamps no estará en el banquillo de Francia contra Noruega tras el fallecimiento de su madre

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El seleccionador masculino de fútbol de Francia, Didier Deschamps, no podrá dirigir los próximos entrenamientos de los 'Bleus' ni estará en el banquillo durante el partido de su equipo contra Noruega en el Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026, debido al fallecimiento de su madre.

"El seleccionador nacional ha tenido el dolor, esta mañana de martes, de enterarse del fallecimiento de su madre. Regresará a Francia para asistir a sus exequias", informó la propia Federación Francesa de Fútbol (FFF) a través de sus redes sociales.

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De acuerdo con Philippe Diallo, presidente de la FFF y presente en el campamento base de los 'Bleus' en Estados Unidos para este torneo, "Didier Deschamps ha confiado la responsabilidad a su adjunto, Guy Stéphan, de dirigir al grupo hasta su regreso", según añadió el mensaje.

"En este momento extremadamente doloroso, deseamos mucho ánimo al seleccionador y a su familia y les aseguramos el apoyo de todas y todos en el seno de la Federación", zanjó la FFF en su comunicado oficial. Ese duelo ante Noruega será el próximo viernes en la tercera jornada de su grupo.

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