Costa Rica denuncia presencia militar rusa y de organizaciones terroristas en Nicaragua

Ciudad de Panamá, 23 jun (EFE).- El canciller de Costa Rica, Manuel Tovar, expresó este martes en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) la preocupación de su país por la presencia militar rusa en Nicaragua, así como de "organizaciones terroristas" como Hamás y Hizbulá.

"Costa Rica observa con enorme preocupación la persistente y reciente presencia en Nicaragua de fuerzas militares rusas y de organizaciones terroristas como Hamás y Hizbulá. Justo el día de ayer varios individuos vinculados o pertenecientes al grupo Hamás fueron detenidos por fuerzas policiales en mi país", expresó Tovar en una intervención en la que celebró la adopción de una declaración sobre Nicaragua.

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Tovar dijo que esa declaración sobre Nicaragua -aún en borrador- es un instrumento que reafirma que la democracia, los derechos humanos, el estado de derecho y las libertades fundamentales "continúan siendo pilares esenciales del sistema interamericano".

"Valoramos que esta Asamblea General haya expresado su preocupación por el deterioro de la situación democrática y de los derechos humanos en Nicaragua, por las denuncias de detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y las restricciones a las libertades fundamentales, así como la persecución y el hostigamiento contra líderes religiosos y comunidades de fe", manifestó el canciller costarricense.

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Tovar agregó que Costa Rica "deplora" el reciente fallecimiento de Brooklyn Rivera, líder indígena nicaragüense defensor de los derechos de los pueblos indígenas y beneficiario de medidas de protección del sistema interamericano.

"Su muerte bajo custodia estatal constituye un hecho de enorme magnitud que exige el pleno esclarecimiento de los hechos, el respeto al derecho a la verdad de sus familiares y la rendición de cuentas", declaró.

El ministro costarricense también expresó su condena al asesinato del mayor en retiro nicaragüense Roberto Samcam, ocurrido en Costa Rica el 19 de junio de 2025.

"Destacamos la actuación de las autoridades nacionales que han permitido la detención y procesamiento judicial de varios sospechosos. Costa Rica continuará actuando con firmeza para garantizar que todos los responsables comparezcan ante la justicia y que ninguna forma de violencia o intimidación encuentre su espacio en la impunidad", aseveró.

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Tovar afirmó que la declaración de la Asamblea General de la OEA sobre Nicaragua "envía un mensaje contundente de solidaridad con las víctimas, sus familiares y el pueblo nicaragüense, y de respaldo a los principios establecidos en la Carta de la OEA, la Convención Americana de Derechos Humanos y la carta Democrática Interamericana".

Las relaciones bilaterales entre Costa Rica y Nicaragua se mantienen a nivel de consulados. Desde el 2018 el entonces presidente costarricense Carlos Alvarado (2018-2022) decidió no nombrar embajador en Nicaragua debido a la represión y violaciones a los derechos de opositores y manifestantes.

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Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de "golpistas" y "traición a la patria". EFE

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